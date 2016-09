NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 22. September 1891: Der Geburtstag des Schauspielers Hans Albers Merken "Albers ist kein Durchschnittsmime, sondern ein Vollblutkünstler", schrieb Heinz Hilpert über ihn. Für Brecht war er der einzige deutsche Volksschauspieler und noch Udo Lindenberg schwärmte vom "berühmten Sahneauge" und dem "unkopierbaren Geilblick" des blonden Hans. So populär wie Albers war kein anderer deutscher Schauspieler: Der Sohn eines Schlachtermeisters aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg avancierte Ende der 20er- Jahre zum Superstar und sollte es lange bleiben. Seine Filme hießen "Der Draufgänger", "Der Sieger" oder gleich "Hans in allen Gassen", die Songs wurden ihm auf den Leib geschrieben: "Hoppla, jetzt komm ich!". Auch die Nazis konnten auf den Liebling des Volkes nicht verzichten - zumal Albers aussah wie der Bilderbuch-Arier schlechthin. Obwohl er die neuen Machthaber verachtete, spielte er mit: Eine Emigration wäre für den Schauspieler nie infrage gekommen. So blieb er auch im "Dritten Reich" das Idol der Massen - etwa als tolldreister Münchhausen auf der Kanonenkugel. In Google-Kalender eintragen