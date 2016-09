Sky Sport 2 22:15 bis 00:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Paris Saint-Germain HB, Spiel um Platz 3, Final Four in Köln 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Spiel um Platz drei reloaded? Die Chance, dass das "kleine Endspiel" beim Final4 2016 erneut zwischen Kielce und dem THW Kiel ausgetragen wird, ist auf jeden Fall da. 2015 musste sich der THW den Polen mit 26:28 geschlagen geben. Im Halbfinale scheiterte Kiel mit 27:31 an Vesprém, Kielce unterlag dem späteren Champions-League-Sieger FC Barcelona mit 28:33. Allerdings werden der THW und die Polen nicht sonderlich erpicht darauf sein, wieder das Spiel um Platz drei bestreiten zu müssen. Die aktuellen Halbfinal-Begegnungen könnten auch bewirken, dass Paris Saint-Germain und/oder Vorjahres-Finalist Veszprém das große Endspiel verpassen ¿ Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

