Drogenbaron Cymbeline sieht einem drohenden Bandenkrieg entgegen, doch mehr Sorgen bereitet ihm seine Tochter Imogen. Die hätte nämlich den Sohn seiner neuen Frau heiraten sollen, um die Beziehung zu zementieren. Imogen aber bevorzugt den armen Skater Posthumus, der daraufhin von Cymbeline aus der Stadt gejagt wird. Posthumus' falscher Freund Iachimo wettet mit ihm, dass er Imogen verführen kann, und als er Beweise dafür liefert, verfällt Posthumus in Depression. In Wahrheit aber zieht Cymbelines Frau die Strippen der Intrige.