Komödie Willkommen bei Habib D 2013

Die Müllabfuhr streikt. Und so wie die Stadt mehr und mehr ihr sauberes Antlitz verliert, geraten auch die Leben von vier ihrer Bewohner in Unordnung. Ihre großen und kleinen Lebenslügen drängen an die Oberfläche. Habib (49) trifft nach vielen Jahren auf seine Jugendliebe, die er in der Türkei zurückließ. Sein Sohn Neco (24) liebt eine junge Studentin, ist aber verheiratet. Bruno (46) wird aus seiner Firma geworfen und tritt auf der davor liegenden Verkehrsinsel in Sitzstreik. Ingo (78) flüchtet aus dem Krankenhaus, um seine Tochter nach 40 Jahren um Verzeihung zu bitten. Vier Männerschicksale knallen aufeinander und verstricken sich in vier lauen Sommernächten. Alte Wunden brechen auf, neue werden geschlagen, überraschende Annäherungen ereignen sich. Und wenn am Schluss die Sonne über der Metropole aufgeht und die streikende Müllabfuhr endlich wieder für deutsche Ordnung sorgt, ist zumindest für die vier nichts mehr wie es war. Ein Film über verpasste Chancen und ein Heimweh, das größer ist als jedes Land.

Schauspieler: Vedat Erincin (Habib) Thorsten Merten (Bruno) Burak Yigit (Neco) Klaus Manchen (Ingo) Teresa Harder (Andrea) Luise Heyer (Jona) Maryam Zarée (Semra) Originaltitel: Habib Rhapsody Regie: Michael Baumann Drehbuch: Sabine Westermaier, Michael Baumann Kamera: Bernhard Keller Musik: Can Erdogan-Sus Altersempfehlung: ab 6