SWR 20:15 bis 22:45 Musik SWR Sinfonieorchester - Das erste Konzert Kaija Saariaho (1952): "Cinq reflets" für Sopran, Bariton und Orchester (aus der Oper "L'amour de loin") / Gustav Mahler (1860 - 1911): Adagio aus: Sinfonie Nr. 10 / Peter Eötvös (1944): DoReMi. Violinkonzert Nr. 2 / Béla Bartók (1881 - 1954): Der wunderbare Mandarin, Suite op. 19 Mit Spannung wird das Eröffnungskonzert des neuen SWR Symphonieorchesters erwartet, das aus der Zusammenführung des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg hervorgeht. Dirigent des Abends ist Peter Eötvös, dessen Komposition "DoReMi" von der Ausnahme-Violinistin Patricia Kopatchinskaja gespielt wird. Am Anfang des Programms stehen Werke von Kaija Saariaho und Gustav Mahler, die sich wie ein roter Faden durch die erste Saison des SWR Symphonieorchesters ziehen. Zwischen ihnen liegt ein ganzes Jahrhundert, in dem die Musikgeschichte neu geschrieben wurde. Die 2001 komponierten "Cinq reflets" der finnischen Komponistin Saariaho sind melancholische Reflektionen über Liebe und Sehnsucht, mit denen sie in den Dialog mit der Musik von Gustav Mahler tritt. Sein Adagio aus der zehnten Sinfonie ist eine Liebeserklärung an seine Frau Alma und zugleich der ergreifende Abschied vom Leben und der Kunst. Mahler starb, bevor die Sinfonie vollendet war. Einen neuen Beginn signalisiert "DoReMi". Peter Eötvös bezieht sich in seinem zweiten Violinkonzert auf den Anfang der Tonleiter. Was geordnet beginnt, wird bald wieder deformiert, verzerrt und verfremdet und bringt zum Ausdruck, wie sich aus einfachen kleinen Bausteinen die Komplexität der Welt aufbaut. Schlussendlich die Suite aus dem Ballett "Der wunderbare Mandarin", Bartoks letztem Bühnenwerk, mit dem er den für die Jahrhundertwende typischen künstlerischen Bestrebungen den Rücken kehrt. Alt und neu, Abschied und Anfang: Symbolhaft stehen diese Werke für das erste Konzert des neuen SWR Symphonieorchesters. Durch das Programm führt Denis Scheck. Die einmalige Gelegenheit, dieses Ereignis live zu erleben, gibt es auch als Stream im Internet bei arte concert und SWR Classic.de, im Hörfunk bei SWR2. Programm: Kaija Saariaho (1952) "Cinq reflets" für Sopran, Bariton und Orchester (aus der Oper "L'amour de loin") Gustav Mahler (1860 - 1911) Adagio aus: Sinfonie Nr. 10 Peter Eötvös (1944) DoReMi. Violinkonzert Nr. 2 Béla Bartók (1881 - 1954) Der wunderbare Mandarin, Suite op. 19 Interpreten: Pia Freund, Sopran Russel Braun, Bariton Patricia Kopatchinskaja, Violine SWR Symphonieorchester Leitung: Peter Eötvös Gäste: Pia Freund (Sopran), Russel Braun (Bariton), Patricia Kopatchinskaja (Violine)