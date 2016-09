SWR 05:30 bis 06:00 Dokumentation Bekannt im Land Wurstmarkt-Geschichten D 2016 Stereo 16:9 Merken Bis auf das Jahr 1417 leiten sich die Ursprünge des nachweislich größten Weinfestes der Welt zurück: Der Dürkheimer Wurstmarkt feiert schon in diesem Jahr seine 600. Saison. Grund genug, dem Massenevent nochmal nachzuspüren. Der Festumzug, das Riesenfass, der Marktmeister, die Winzer und die Schausteller - alles was zum Wurstmarkt gehört, passiert in einem bunten Kaleidoskop noch einmal Revue. Außerdem hat die Redaktion alte Filmdokumente ausgegraben, die zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt werden, wie zum Beispiel Bilder vom Fassbau 1934. Auch die SWR Archive wurden durchforstet, und manche Perle zu Tage gebracht - etwa von einer Weinprobe aus dem Jahr 1958 oder einem Bastler, der den Wurstmarkt 1963 en miniature in seinem Wohnzimmer aufgebaut hat. "Worschtmarkt"-Legenden wie der Stimmungssänger Kurt Dehn oder Kapellmeister Sepp Gußmann treten auf. Doch auch von den Problemen rund um den Wurstmarkt haben Reporter berichtet. Waren es anfänglich die Getränkesteuer, kamen später der Alkoholkonsum von Jugendlichen oder der Lärmschutz dazu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bekannt im Land