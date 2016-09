RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Goldgestrandet / Schlag auf Schlag D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die neue Kundin der Detektei ist sich sicher: Die junge Bulgarin, die ihr Sohn von einem Urlaub am Goldstrand mitbrachte und nach kürzester Zeit heiratete, geht nachts halbseidenen Geschäften nach. Nina Sassen und Cem Arslan sollen die entscheidenden Hinweise dafür liefern. Ermittlerin Nina schleust sich undercover in eine Table-Dance-Bar ein, in der die Zielperson an der Stange tanzt. Werden die Detektive dort die entscheidenden Spuren finden und die 24-Jährige überführen können? Oder ist die Bulgarin doch nur die Marionette eines perfiden Strippenziehers? Eine junge Ehefrau sorgt sich um ihren Mann. Nachdem die Ex-Prostituierte den ehemaligen Türsteher mit schweren Blessuren ins Krankenhaus bringen musste, vermutet sie, dass er wieder im Rotlicht-Milieu tätig ist. Die Ermittlungen führen Michael Falkenberg und Sascha Noveski in eine gefährliche Welt. Sie treffen auf Kampfsport-Freaks und gewaltbereite Zuhälter. Die Detektive müssen das Doppelleben des 30-Jährigen aufdecken, bevor dem angehenden Familienvater etwas Ernstes zustößt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 357 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 147 Min.