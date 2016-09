EinsPlus 22:10 bis 22:35 Dokusoap Dienstags ein Held sein Abenteuer Traumberuf! D 2016 2016-09-22 05:05 Stereo 16:9 Merken Paula jagt nach dem perfekten Bild. Den richtigen Moment im Bild fest halten. Ihr Coach Michael Bamberg hat heute eine besondere Aufgabe vorbereitet: Paula soll sechs aussagekräftige Fotos bei einer Oldtimer Ralley machen! Autos in Bewegung, Bewegungsunschärfen, Zuschauer an der Strecke und Oldtimerfahrer an ihren Autos. Paula muss sich ordentlich ins Zeug legen. Denn nur wenn die Bilder gut sind, werden sie auch in der Zeitung veröffentlicht. Luka träumt von einer Karriere als Koch. Im Sternerestaurant "Hirschen" hat er die Gourmetküche gelernt. An der Seite von Coach Douce Steiner, eine der besten Köchinnen Deutschlands, lernte er seinen Gaumen zu verfeinern. Am letzten Tag seines Coachings wartet eine große Herausforderung auf ihn. Noah hat bei der Berufsfeuerwehr viele Bereiche durchlaufen: Von der Höhenrettung über die Brandlöschung bis hin zum Aufsägen eines Autos. Heute die große Abschlussprüfung. Die Sirenen gehen los und Noah muss sofort mit einem Löschfahrzeug zum Gebäudebrand fahren, um dort eventuell anwesende Personen zu retten und das Feuer zu bekämpfen. Besteht er die Abschlussprüfung oder bleibt sein Traumberuf doch nur ein Traum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dienstags ein Held sein

