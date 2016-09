EinsPlus 20:15 bis 20:45 Dokumentation Mit 80.000 Fragen um die Welt Der Sinn des Lebens D 2011 2016-09-22 22:35 Stereo 16:9 Merken Jeder Mensch hat eine Frage an die Welt, auch wenn die meisten nie gehört werden und unbeantwortet bleiben. Dennis Gastmann will das ändern. Er reist als satirischer Weltreporter mit originellen Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern rund um den Globus. Diesmal hat ihn eine besonders tiefsinnige Frage nach Indien geführt: Was ist der Sinn des Lebens? Er hat sich als Bollywood-Star versuchen dürfen, hat echte Computer-Inder kennengelernt und berührte die 'Unberührbaren'. Am Ende seiner Reise versuchte der Weltreporter, gemeinsam mit Swami Sudhir Anand, einem spirituellen Meister, die Frage, wie man Guru wird, zu klären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit 80.000 Fragen um die Welt