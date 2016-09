EinsPlus 07:15 bis 08:00 Dokumentation 45 Min Mythos Schnäppchen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Früher gab es zweimal im Jahr den offiziellen Schlussverkauf. Heute ist Einkaufen eine beständige Rabattjagd, die der Handel psychologisch geschickt für sich nutzt. Aber: Für wen lohnen sich Schnäppchen tatsächlich? Für diese Dokumentation besuchten die Filmemacher Carsten Rau und Hauke Wendler Billiganbieter und Outlet-Center, die mit günstiger Markenkleidung werben. Die Autoren decken die Tricks von Anbietern im Internet auf. Und sie treffen Experten, die erklären, was sich hinter Schnäppchen verbirgt, und wer am Ende den Preis dafür bezahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Hauke Wendler/Carsten Rau

