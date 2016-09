EinsPlus 05:30 bis 06:00 Reportage Auf 3 Sofas durch ... Mallorca D 2014 2016-09-22 13:15 Live TV Merken Diesmal geht's für EinsPlus-Reiseabenteurer Thomas Niemietz auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen: Mallorca.Die spanische Mittelmeerinsel bietet 50 Kilometer Strand und jede Menge Freizeitspaß. Auf seiner Reise "Auf 3 Sofas durch ... Mallorca" sucht sich EinsPlus-Reiseabenteurer und Couchsurfer Thomas Niemietz drei junge, waschechte Mallorquiner, die ihn bei sich wohnen lassen und ihm ihre persönlichen Highlights vorstellen. Thomas will wissen, wie sie auf der Insel leben und was sie vom Tourismus halten. Auf seinem Couchsurfing-Trip erlebt er Mallorca zwischen Party, Funsport, wilder Natur und blickt außerdem hinter die Kulissen der Touri-Insel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Niemietz Originaltitel: Auf 3 Sofas durch ...