RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Quincy Tod eines Kindes USA 1982 Merken War es ein Unfall, ein Mord oder ein Gnadentod? Quincy untersucht die Leiche eines Babys, das durch einen Stromschlag getötet wurde. Gerald Preston, der Vater, behauptet, dass es ein Unfall war, und der Gerichtsmediziner glaubt ihm. Sein Kollege Dr. Walter Ross ist anderer Ansicht. Selbst behindert, will er beweisen, dass der kleine Charley absichtlich getötet wurde, weil er an einer seltenen und unheilbaren Krankheit litt. Quincy missfällt es, dass Ross jegliche Objektivität in diesem Fall verloren zu haben scheint. Er ermittelt auf eigene Faust. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Anita Gillette (Dr. Emily Hanover) Chad Cowgill (Michael Preston) John Rubinstein (Dr. Walter Ross) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Val Bisoglio (Danny Tovo) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Richard Benedict Drehbuch: Lee Sheldon, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 100 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 85 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 50 Min.