RTL 20:15 bis 21:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei König der Diebe D 2016 2016-09-22 00:30 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Die Geschwister Lisa und Felix stecken in großen Schwierigkeiten. Die zwei jungen Taschendiebe beklauen Gäste von Autobahn-Raststätten, doch dieses Mal werden sie plötzlich von Auftragskillern gejagt. Felix wird auf der Flucht erschossen, aber Lisa kann mit knapper Not entkommen. Die Beiden haben ohne ihr Wissen etwas sehr Wertvolles entwendet. Um Lisa das Leben zu retten, tauchen Semir und Paul selbst in die Szene der Taschendiebe ein. Sie setzen alles daran, das Mädchen zu finden und aufzuklären, wer es auf die Kinder abgesehen hat. Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Katja Woywood (Kim Krüger) Kathrin Heß (Jenny Dorn) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Kai Meyer-Ricks Drehbuch: Thomas Kliche, Hubert Skolund