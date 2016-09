RTL NITRO 20:15 bis 20:40 Comedyserie King of Queens Freundschaftsdienste USA 1999 2016-09-22 23:45 HDTV Merken Während Carrie einen Großputz in der Küche veranstaltet, will Doug sich um den frisch geschiedenen Richie kümmern. Doch da ruft Ray an und lädt Doug zum Golfspiel ein. Doug ist hin und her gerissen. Er beschließt, zunächst zu Golfen und sich um vier Uhr mit Richie zum Fernsehen zu treffen. Auf diese Entscheidung reagiert Richie ziemlich gekränkt. Arthur gelingt es, sich bei der Golfpartie einzuladen. Kaum sind die drei am Golfplatz angekommen, fängt es an in Strömen zu gießen. Doch Doug, der wegen seiner zweiten Verabredung unter Zeitdruck steht, besteht darauf, sofort zu spielen. Bald sind alle klatschnass und schlecht gelaunt. Währenddessen taucht Rays Mutter bei Carrie auf und mischt sich ungebeten in die Putzaktion ein. Carrie versteht es jedoch, sich die Besserwisserei zu Nutze zu machen und lehnt sich genüsslich auf dem Sofa zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Ray Romano (Raymond Barone) Doris Roberts (Marie Barone) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross