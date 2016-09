VOX 22:45 bis 00:40 Actionfilm Death Race 3 - Inferno USA 2012 2016-09-22 03:05 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Carl Lukas alias Frankenstein ist viermaliger "Death Race" Champion und hat die Welt im Sturm erobert. Jetzt fehlt dem düsteren Helden nur noch ein einziger Sieg zur Freiheit. Genau zu dem Zeitpunkt kauft der ehrgeizige Firmenchef Niles York die Rechte an dem berühmten Spektakel 'Death Race'. Er will mehr Rennen, mehr Autos, mehr Verbrecher und mehr Waffen. Durch ihn soll das Rennen zu einem weltweiten Medienerfolg werden. Wäre da nicht ein Problem: Wenn Frankenstein das nächste Rennen gewinnt, ist das Format seinen Publikumsliebling los. Denn als freier Mann darf er nicht mehr an dem Autorennen teilnehmen. York kämpft mit allen Mitteln, um den Helden in seiner Sendung zu behalten und veranstaltet das nächste Rennen in der südafrikanischen Kalahari-Wüste. Untergebracht in dem dortigen Gefängnis muss Carl Lukas mit seinem Team Goldberg, Katrina Banks und Lists zunächst die Angriffe der Mithäftlinge abwehren und sich dann auf das letzte und entscheidende Rennen vorbereiten. Am letzten Renntag sind es nur noch vier Fahrer, die um die Krone vom "Todes-Rennen" kämpfen. Neil Young bemerkt, dass er handeln muss, damit Frankenstein nicht das fünfte Mal und somit seine Freiheit gewinnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Goss (Carl 'Luke' Lucas) Ving Rhames (Weyland) Danny Trejo (Goldberg) Dougray Scott (Niles York) Fred Koehler (Lists) Tanit Phoenix (Katrina Banks) Robin Shou (14K) Originaltitel: Death Race: Inferno Regie: Roel Reiné Drehbuch: Tony Giglio Kamera: Roel Reiné, Wayne Shields Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 100 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 85 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 50 Min.