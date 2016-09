VOX 20:15 bis 22:45 Actionfilm Stirb langsam 4.0 USA, GB 2007 2016-09-22 01:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit Hilfe eines speziellen Programms wollen Terroristen - ausgerechnet am Unabhängigkeitstag - das komplette Datennetzwerk aller US-Behörden lahm legen. Das damit verbundene Chaos ist allerdings nur ein Ablenkungsmanöver für das wahre Ziel: Die Terroristen wollen in aller Ruhe die streng geheimen Finanzdaten der Vereinigten Staaten an sich reißen. Der New Yorker Cop John McClane wird vom FBI beauftragt, den Hacker Matt Farrell abzuholen, da dieser scheinbar etwas mit den Terroristen zu tun hat. McClane kann den jungen Computerprofi gerade noch rechtzeitig vor einem Mordanschlag retten - scheinbar haben besagte Cyber-Verbrecher es auch auf Farrell abgesehen. Mithilfe des Profihackers Farrell will McClane den gerissenen Schurken Gabriel aus dem Weg räumen - ein actiongeladenes Katz-und-Maus-Spiel auf Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (John McClane) Timothy Olyphant (Thomas Gabriel) Maggie Q (Mai Lihn) Justin Long (Matt Farrell) Cliff Curtis (Miguel Bowman) Jonathan Sadowski (Trey) Andrew Friedman (Casper) Originaltitel: Live Free or Die Hard Regie: Len Wiseman Drehbuch: Mark Bomback Kamera: Simon Duggan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16