ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerinart: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Erster Gast an diesem Abend ist der Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Er erzählt von den Ritualen, die ihm helfen, seine Flugangst zu überwinden, lässt seinen 50. Geburtstag Revue passieren und stellt seinen Mann Ina Müller im "Schellfischposten" vor. Anschließend begrüßt Ina Müller die österreichische Sängerin und ESC-Siegerin Conchita Wurst. Conchita gibt Schmink- und Modetipps, erzählt von ihren weltweiten Auftrittserlebnissen und zeigt im Duett mit Ina Müller, dass völlig zurecht gewonnen hat. Ebenfalls zu Gast ist die junge Songwriterin Phela, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als klassisch ausgebildete Violinistin begeistert. Den Abend beschließt die Musikerin Cäthe - einer der herausragenden, großen Stimmen der deutschen Pop- und Rockszene. Da staunen auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber dafür dürfen sie mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Guido Maria Kretschmer (Modedesigner), Conchita Wurst (Sängerin und ESC-Siegerin), Phela (Songwriterin), Cäthe (Musikerin) Originaltitel: Inas Nacht