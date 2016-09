ONE 05:30 bis 06:15 Reportage Angst vor dem Terror - Wie gefährdet ist Deutschland? D 2016 2016-09-22 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ermittler beurteilen das Risiko eines Terroranschlags in Deutschland zunehmend hoch. Schon öfter haben sie in jüngster Zeit Alarm geschlagen. Aus Sicherheitsgründen wurde im November 2015 kurz nach den Anschlägen in Paris ein Fußball-Länderspiel in Hannover abgesagt, in der Silvesternacht wurde der Münchener Hauptbahnhof gesperrt.Bisher ist Deutschland im Gegensatz zu Belgien, Frankreich, England und Spanien von islamistisch motivierten Attentaten nahezu verschont geblieben. Einfach Glück - oder gibt es andere Gründe? Arbeiten deutsche Nachrichtendienste so gut und verhindern Schlimmeres? Oder sehen Dschihadisten Deutschland gar als sicheren Rückzugsraum für ihre Aktivitäten, den sie nicht gefährden wollen? Laut Verfassungsschutz hat die Anzahl radikaler Islamisten in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Mehr als 8000 Salafisten lebten hierzulande, so viele wie nie zuvor, darunter mehrere Hundert sogenannte Gefährder, von denen jederzeit Anschläge ausgehen könnten. Für ihre Reportage "Angst vor dem Terror - Wie gefährdet ist Deutschland?" treffen Reinhold Beckmann und Co-Autor Tom Ockers Insider der Islamisten-Szene - darunter einen ehemaligen V-Mann des Verfassungsschutzes, Aussteiger und aktive Salafisten. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und Ermittler geben Einblicke in die Gefahrenabwehr.Außerdem spricht Reinhold Beckmann mit Angehörigen von Terroropfern und Überlebenden von Anschlägen. Erstmals öffentlich berichten deutsche Opfer, wie sie die Attentate in Istanbul erlebt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reinhold Beckmann Gäste: Gäste: Thomas de Maizière (Bundesinnenminister), Hans-Georg Maaßen (Verfassungsschutzpräsident) Originaltitel: #Beckmann Regie: Reinhold Beckmann/Tom Ockers