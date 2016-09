WDR 07:50 bis 08:05 Bildungsprogramm Wie entsteht eine Finanzkrise? D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Finanzmarktkrise hat sich zu einer globalen Wirtschaftskrise zugespitzt. Weltweit meldeten Banken milliardenschwere Verluste und Regierungen versuchen den Zusammenbruch des gesamten Systems zu vermeiden. Wie konnte es dazu kommen? Und was haben bankrotte Hauskäufer in den USA mit deutschen Banken zu tun? Der Film erklärt mit vielen anschaulichen Trickanimationen die Zusammenhänge und Chronologie der weltweiten Pleite. Und er zeigt, wie es zum Domino-Effekt auf den internationalen Finanzmärkten kommen konnte. Ein ähnliches Phänomen hat es in der Geschichte schon gegeben - die Tulpenkrise im Holland des 17. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wie entsteht eine Finanzkrise?

