Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Bakersfield USA 2014 2016-09-22 01:05 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Das Team der BAU bekommt Zuwachs: Agent Kate Callahan, ein Profi in Undercover-Einsätzen, ist das neue Mitglied in Hotchs Truppe. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt ihr nicht, da ein brutaler Mörder in Bakersfield, Kalifornien, sein Unwesen treibt. Er hinterlässt die Torsos seiner Opfer, die er vor der Tötung 48 Stunden lang grausamst gefoltert hat. Der Täter ist nicht besonders vorsichtig - seine DNS findet sich überall auf den Leichen, die er offenbar bewusst zur Schau stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

