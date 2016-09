RBB 05:30 bis 06:20 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2011 HDTV Live TV Merken Die beiden Löwenkinder Bomani und Iringa aus dem Zoo sind inzwischen drei Monate alt. Da Mutter Aketi nicht mehr genug Milch hatte, bekommen sie immer noch täglich eine kleine Extramahlzeit mit Katzen-Aufzucht-Milch, Fencheltee und einer Tablette Calzium. Im Gegensatz zu den Handaufzuchten Nathan und Miron ist das Geschwisterpaar gegenüber den Pflegern aber eher zurückhaltend. Während die Beziehung zwischen den Löwenkindern noch recht harmonisch verläuft, ist es mit der Bruderliebe bei den Giraffenbullen Narok und Abasi nicht mehr so weit her. Als Älterer hatte Narok bislang das Sagen. Der zwei Jahre jüngere Abasi beginnt aber langsam aufmüpfig zu werden und seine Kräfte mit ihm zu messen. Machtspiele ganz anderer Art lassen sich auch auf der Flusspferdanlage des Zoos beobachten: Bislang teilten sich hier Antilopen und Nilpferde friedlich den Rasen. Nun meint der Antilopenbock das Areal ganz für sich allein beanspruchen zu wollen und macht Stress. Äußerst aggressiv haben sich in der letzten Zeit auch die Gänse im Streichelzoo gegenüber den Besuchern verhalten. Deshalb werden sie tagsüber nicht aus ihrem Gehege gelassen und kommen nur früh morgens zum Auslauf raus. Jetzt steht ein erneuter "Stresstest" an! Eine Art Testlauf gibt es in dieser Folge auch bei den Coscoroba-Schwänen: Bevor die Schwanenkinder auf die große Anlage dürfen, müssen sie zunächst das Schwimmen in einem kleinen Becken üben. Auch die Maguari-Storchkinder werden langsam groß, denn sie sind bereits aus dem elterlichen Nest in die große Vogelvoliere gezogen. Außerdem bei Panda, Gorilla & Co. zu sehen: ein Gesundheitscheck bei dem 50. Malaienbär-Kind aus dem Tierpark, ein Rosenkäfer mit Paarungsbesonderheiten, die zahme Wildpferdstute Linda und die anhängliche Eselstute Grisella, eine Guanako-Spuckshow sowie ein hart umkämpfter Futtertrog bei Familie Nasenbär. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.