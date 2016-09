RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-09-22 04:40 Merken Benedikt wird von Polizistin Yasemin zur Befragung mit aufs Revier genommen. Im Bestreben seine Frau zu schützen, gibt Benedikt an, in der Tatnacht mit Andrea zu Hause gewesen zu sein. Es bleibt ihm nur zu hoffen, dass Andrea diese Lüge im Wissen bestätigt, dass er kein Mörder ist. Doch als Andrea vom dem Verdacht gegen ihren Mann erfährt, kann sie sich nach allem was passiert ist, nur schwer gegen diesen Verdacht wehren. Völlig durcheinander steht Andrea der Polizistin gegenüber. Wird Andrea noch immer zu ihrem Mann halten? Caro leidet unter der Trennung von Malte. Ute rät ihr, statt Malte unter Druck zu setzen, vorsichtige Präsenz zu zeigen. Von Jule in ein heißes Outfit gesteckt, versucht Caro, Malte durch ihre Anwesenheit auf Rufus' Empfang dazu zu bewegen, einen Schritt auf sie zuzugehen. Doch Tobias' Anwesenheit schürt ungewollt Maltes Eifersucht. Letztlich eskaliert die Situation und Malte verletzt Caro zutiefst. Caro beschließt, den Kampf um Malte einzustellen und sich den Frust vom Herzen zu trinken. Per Zufall wird ausgerechnet Tobias zu ihrem Trinkkumpan. Kann das gut gehen? Rufus und Britta ringen darum, sich vor der vermeintlichen Journalistin jeweils im besten Licht zu präsentieren. Als Rufus einen Ivy-Eifersuchtsanfall provozieren will und sich dafür ausgerechnet die wirkliche Journalistin aussucht, begreifen die beiden zu spät, dass sie einer Verwechslung aufgesessen sind. So stellen sie sich nicht nur vor der Journalistin bloß, sondern bringen auch noch Rufus' größten Fan gegen ihn auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 297 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 102 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 87 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 52 Min.