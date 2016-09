ProSieben 05:40 bis 06:00 Comedyserie Mike & Molly Thanksgiving fällt aus USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike liegt krank im Bett und hat keinen Appetit - ein Glücksfall für Molly, Joyce und Victoria, denn so müssen sie kein aufwändiges Thanksgiving-Essen kochen. Vince macht ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung, als er seinen Bruder Frankie einlädt und ihm ein opulentes Mahl verspricht. Carl und Samuel feiern das Fest bei einem Single-Treff der Kirchengemeinde. Ihr heißes Date haben sie sich jedoch anders vorgestellt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Phyllis Applegate (Opal) Price Carson (Friedensrichter) Cleo King (Grandma) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Katy Mixon (Victoria Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Alan J. Higgins Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman