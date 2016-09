Tom Beck und Friederike Kempter geraten in ein kompliziertes Datingkarussell: Frauenheld Edgar trifft sich bevorzugt mit Stewardessen, da sie immer unterwegs sind und daher nicht mitbekommen, dass er mehrere Frauen gleichzeitig am Start hat. Doch dann begegnet Edgar Hannah und verliebt sich Hals über Kopf in sie - ohne zu ahnen, dass sie ein ähnlich ausgeklügeltes Dating-System praktiziert. Darüber hinaus verbindet die beiden Dating-Profis noch etwas völlig anderes ... In Google-Kalender eintragen