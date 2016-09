SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kommissar und das Meer: Ein Leben ohne Lüge D, S 2010 Nach dem Roman von Mari Jungstedt 2016-09-22 00:05 20 40 60 80 100 Merken Zwei befreundete Ehepaare verbringen ihren Urlaub auf Gotland. Konrad und Yvonne Baumann möchten einen romantischen Abend miteinander verbringen und vertrauen ihre Tochter Lisa so lange ihren Freunden Paul und Britta Hansen an. Als sie in das gemeinsame Ferienhaus zurückkommen, ist Lisa spurlos verschwunden. Paul und Britta haben nichts bemerkt; eine Lösegeldforderung bleibt aus. Der Fall nimmt eine dramatische Wendung, als Konrad tot aufgefunden wird. Selbstmord, Unfall, Mord? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Sólveig Arnarsdóttir (Karin Jakobsson) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Inger Nilsson (Ewa) Paprika Steen (Line Anders) Sven Gielnik (Niklas Anders) Nicole Heesters (Kristin Anders) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Thomas Roth Drehbuch: Clemens Murath, Thomas Roth Kamera: Jo Molitoris Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12