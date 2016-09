RTS Un 20:15 bis 21:15 Sonstiges Temps présent Pétrole, un trafic qui sent le soufre CH 2016-09-23 10:30 Stereo Untertitel Merken En Suisse et en Europe, les normes de qualité des carburants sont ultra-strictes pour préserver la qualité de l'air et notre santé. Une évidence depuis des années. Cette enquête de Temps Présent révèle que de puissantes compagnies de trading suisses fabriquent sciemment des carburants sales, qui seraient interdits chez nous, pour les transporter, puis les vendre en Afrique de l'Ouest. La stratégie commerciale rapporte, c'est légal, mais c'est choquant. Un taux de particules fines hors normes et immédiatement des mesures d'urgence sont prises par les autorités suisses. Le soufre - Depuis plus de vingt ans et le scandale des pluies acides, on n'en parle même plus, le taux est désormais infime grâce aux limites imposées sur les carburants et les combustibles. Il y a donc notre carburant, qui est propre. Et il y a un autre carburant, sale, dont la qualité est dite " africaine ", et qui peut avoir un taux de soufre 300 fois plus élevé dans le diesel que chez nous. L'organisation non gouvernementale " Public Eye ", anciennement Déclaration de Berne, dénonce la stratégie de grandes compagnies suisses de trading comme Trafigura ou Vitol, qui mélangent des produits pétroliers afin d'obtenir un maximum de volume basse qualité aux limites peu contraignantes en vigueur en Afrique. Un business qui finalement atteint la santé de millions de personnes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Marie-Laure Baggiolini et Isabelle Ducret