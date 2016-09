sixx 22:05 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Die gefährlichste aller Bestien USA 2015 2016-09-22 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cat hat Angst, dass Carol und Bob es noch immer auf sie und Vincent abgesehen haben. Das belastet auch die ohnehin schon angespannte Beziehung der beiden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Natasha Henstridge (Carol) Alan Van Sprang (Bob) Brandon Gill (Detective Wesley Atchison) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Mairzee Almas Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow, Benjamin Raab, Deric A. Hughes Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 101 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 86 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 51 Min.