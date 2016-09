Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kroatien-Krimi: Tod einer Legende D 2016 2016-09-22 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 2. Fall für das Team aus Split: In einem noblen Wochenendhaus findet die Polizei die Leiche von Goran Trevic, dem Sohn der Fußballlegende Dragan Trevic. Der gerät bei den Ermittlungen von Branka Maric unter Verdacht, weil die Tatwaffe aus seinem Tresor stammt und es Hinweise auf Streit in der Familie gibt. Zu einer Vernehmung kommt es jedoch nicht, denn auch Dragan wird bald ermordet aufgefunden. – Verzwickter Fall mit der Tatort-Legende Miroslav Nemec alias Ivo Batic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neda Rahmanian (Branka Maric) Lenn Kudrjawizki (Emil Perica) Kasem Hoxha (Borko Vucevic) Max Herbrechter (Tomislav Kovacic) Nadeshda Brennicke (Jasna Trevic) Juraj Kukura (Bilic) Miroslav Nemec (Dragan Trevic) Originaltitel: Der Kroatien-Krimi: Tod einer Legende Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Christoph Darnstädt Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer