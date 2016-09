MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2277 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sydney sieht in Tina den endgültigen Schlussstrich ihrer gemeinsamen Geschichte mit Mathis und blockt jedes Gesprächsangebot ab. Sie sorgt sich um Gunter, dem zunehmend die Kraft fehlt, sich Mielitzers Kaufanstrengungen für das "Drei Könige" zu entziehen. Da zeigt Sydney entschlossen Präsenz als neue Anteilseignerin neben ihrem Bruder, der unendlich erleichtert reagiert - Nur Vicky ist verärgert, da Sydney eine taktische Falschaussage verweigert, die Jeff eventuell entlasten könnte. Eliane kommt auf eine neue Geschäftsidee. Sie will ihrer Wäscherei durch "Färben und Feinwäsche" ein neues Profil verleihen. Doch ihr erster Optimismus wird durch den "Blütenweiß"-Chef gebremst, der sich provoziert fühlt und ihr eine klare Kampfansage macht. Die "Woche der Vereine" steht vor der Tür. Um Spenden zu sammeln und sich als bester Verein Lüneburgs zu präsentieren, legen sich auch die "Goldene Scholle" und die "Freiwillige Feuerwehr" kräftig ins Zeug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Franke (Merle) Claus Dieter Clausnitzer (Hannes) Maria Fuchs (Carla) Joachim Kretzer (Torben) Laura Preiss (Vicky) Jelena Mitschke (Britta) Hakim-Michael Meziani (Ben) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Julia Peters, Patrik Fichte Drehbuch: Rainer Brandenburg Kamera: Till Sündermann, Rainer Nolte Musik: Tunepool

