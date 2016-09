MDR 05:45 bis 06:15 Magazin Die Spur der Täter Betrüger zockt 1.600 Kreditkarteninhaber ab D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Betrüger zockt 1.600 Kreditkarteninhaber ab. In der aktuellen Folge geht es um die Aufklärung von massenhaftem Kreditkarten-Betrug in rund 1.600 Fällen und um ein Eichenblatt, das einen Mörder überführt hat. Ab 2012 melden sich bundesweit Kreditkarteninhaber bei der Polizei. Von ihren Konten hatte die Deutsche Bahn Geld abgebucht, obwohl sie keine Fahrkarten gekauft hatten. Innerhalb von knapp zwei Jahren stellt die Polizei rund 1.600 solcher Fälle fest. Der Schaden: fast 300.000 Euro. Da dieser Betrug übers Netz lief, suchen die Ermittler dort auch nach Spuren und finden einen Hinweis. Er führt zu einem Bankkonto in Polen, das der Täter benutzt hat. Doch bis zur Festnahme des Täters haben die Ermittler noch einige kriminalistische Nüsse zu knacken. Im zweiten Fall wird ein Eichenblatt zum Kronzeugen. Ende November 1998 finden Schulkinder in der niederländischen Grenzstadt Venlo die Leiche einer 30-jährigen Frau. Die Erdrosselte liegt in einem Graben, zugedeckt mit Laub. Die Identität der Frau kann ermittelt werden. Sie stammt aus Wuppertal. Es beginnt die Suche nach dem Täter. Der Ehemann der Getöteten steht unter Verdacht, hat aber ein Alibi. Mangels Beweisen kommt er frei. Sechs Jahre später wird ein vertrocknetes Eichenblatt zum entscheidenden Indiz, um den Mörder zu finden. Aus dem Auto eines Verdächtigen haben sie ein Eichenblatt sichergestellt. Mit Hilfe von Biologen kann das Bundeskriminalamt nachweisen, dass das von einem Baum stammte, der in Venlo neben der Leiche stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Glatz Originaltitel: Die Spur der Täter