Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Spur der Schlange Auf der Suche nach den Nazi-Milliarden D 2015 2016-09-22 00:45 Merken Friedrich Kadgien galt im Dritten Reich als rechte Hand Herrmann Görings, im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten konnte er jedoch entkommen und seiner Bestrafung entgehen. Jahrelang fahndeten die Alliierten vergeblich nach dem Mann, den sie die Schlange nannten. Fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs führt ein Foto im Internet auf die Spur eines der wichtigsten Finanzfachleute Hitlers. Die Dokumentation beleuchtet die weithin unbekannte "Geheime Reichssache Devisen" und enttarnt ihre Hintermänner. Sichtbar wird ein Netzwerk von Firmen und Banken, das Kadgien und seine Helfershelfer in der Schweiz errichteten und das offenbar auch nach dem Krieg noch bestens funktionierte. Der Film zeigt auch, wie binnen weniger Jahre aus dem Hehler Hitlers ein unbescholtener Geschäftsmann mit besten Kontakten in seinem Heimatland wurde; ein Biedermann, der in Südamerika lukrative Geschäfte betrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Spur der Schlange