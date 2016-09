Phoenix 07:15 bis 08:00 Dokumentation Azoren - Paradies in Blau D 2009 2016-09-22 18:30 Live TV Merken Es gibt einen Ort, an dem man vier verschiedene Jahreszeiten an einem Tag erleben kann - so launisch, so unberechenbar ist das Wetter. Es ist der Ort der Träume und Mythen, wo das sagenhafte Atlantis liegen soll. Die Azoren sind eine abgeschiedene Welt - fern vom europäischen Festland und doch ein Teil von ihm. Ihr Symbol ist der ewig wolkenverhangene Pico, der höchste Berg Portugals, der sich 3.000 Meter aus dem Meer erhebt. Hier, wo der Golfstrom zum ersten Mal nach Tausenden von Kilometern auf das europäisches Festland trifft, konnte sich eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erhalten - sowohl über als auch unter dem Wasser. BR-Filmautor Florian Guthknecht unternahm eine Reise zum seltensten Vogel Europas, dem Azoren-Pirol. Er filmte 25 Meter lange Finnwale, die im Verbund mit Delfinen und Vögeln Jagd auf die riesigen Sardinenschwärme machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Azoren - Paradies in Blau

