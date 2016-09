ZDFinfo 22:25 bis 23:05 Dokumentation Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks CDN 2010 2016-09-28 03:15 Stereo 16:9 Merken Unter den Metropolen der Welt liegt ein dunkles Geheimnis: Müll. Abfall und Abwässer sind Ursachen dafür, dass aus unbedeutenden Siedlungen und Außenposten Megacitys der Moderne entstanden. Der Film "Müll in der Megacity" geht auf Spurensuche und zeigt, wie der Kampf gegen Faulschlamm und übel riechenden Unrat die Gestalt der Städte formte. Es wird die bislang unbekannte Geschichte der urbanen Zivilisation erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trashopolis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 100 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 85 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 50 Min.