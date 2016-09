ZDFinfo 05:30 bis 06:15 Dokumentation Unser Universum Sind wir allein im All? USA 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Seit Tausenden von Jahren fragt sich die Menschheit: Sind wir die einzigen vernunftbegabten Wesen der Schöpfung? Gibt es vielleicht irgendwo, weit außerhalb unserer irdischen Reichweiten Welten oder Sphären, in denen uns ähnliche Wesen existieren? Und: Werden wir eines Tages die Möglichkeit haben, diese zu treffen? Im 21. Jahrhunderten scheinen Antworten auf all diese Fragen nicht mehr allzu fern zu sein. Diese Ausgabe von "Unser Universum" beschäftigt sich mit der Suche nach außerirdischem Leben. Dabei werfen die Zuschauer einen Blick auf die faszinierenden Möglichkeiten der modernen Wissenschaft. Fest steht schon jetzt: Lange Zeit für gesichert gehaltene Überzeugungen zum Thema unbekannte Lebensformen im All müssen neuen spektakulären Erkenntnissen weichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Known Universe