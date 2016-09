ZDFkultur 22:30 bis 22:45 Porträt Abgeschminkt: Daniel Brühl D 2013 2016-09-22 02:55 Stereo 16:9 Merken Daniel Brühl hat nie eine Schauspielschule besucht und ist dennoch einer der gefragtesten deutschen Filmschauspieler, der auch in internationalen Produktionen besetzt wird. Er wurde 1978 in Barcelona als Sohnes einer Spanierin und eines Deutschen geboren und wuchs in Köln auf. Schon während der Schulzeit übernahm er Sprecherrollen in Hörspielen und bald auch kleinere Rollen in Fernsehproduktionen. International bekannt wurde Daniel Brühl mit dem Film "Good Bye, Lenin", der nicht nur an den deutschen Kinokassen überaus erfolgreich war, sondern auch nach Japan, Russland, Frankreich, England, Italien, Spanien und Mexiko verkauft wurde. 2009 war der Schauspieler in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" zu sehen. Daniel Brühl erhielt unter anderem das Filmband in Gold, den Bayerischen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Abgeschminkt Regie: Johanna Schickentanz Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 100 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 85 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 50 Min.