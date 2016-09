ZDFkultur 20:15 bis 21:30 Musik Cirque du Soleil - Das Konzert zum 30. Geburtstag CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In "Cirque du Soleil - Das Konzert zum 30. Geburtstag!" wird die Musik zum ersten Mal in den Mittelpunkt einer Show gestellt. Aus Anlass seines 30. Geburtstags organisiert der Cirque du Soleil im Dezember 2014 eine Reihe von Konzerten in der Kirche Saint-Jean-Baptiste in Montreal. Dort interpretieren sechs Solisten, begleitet von einem Chor und einem Orchester, die schönsten Stücke ausden bisher 35 Shows des Cirque du Soleil. Die außergewöhnliche Architektur der Kirche, die mit aufwändigen Licht- und Videoinstallationen versehen ist und die besondere Akustik machen die Musik zum Star der Show! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Grand Concert du Cirque du Soleil Regie: Mario Rouleau Musik: Benoit Jutras