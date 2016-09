ZDFkultur 07:35 bis 08:20 Talkshow TV Noir D Stereo 16:9 SW Merken "TV Noir" ist eine Mischung aus Live-Musik, Talk, Spiel und Interaktion mit dem Publikum, die einmal pro Monat im Saal des "Heimathafen Neukölln" in Berlin stattfindet. ZDFkultur zeigt die Sendung in schwarz-weiß. Zwei Musiker nehmen bei Gastgeber und Musiker Tex auf dem Sofa Platz - zumeist ein noch relativ unbekannter Newcomer, zusammen mit einem bereits etablierten Künstler. Sie erzählen von ihrer Musik, bewältigen Publikumsspiele und genießen die charmante Improvisation der Show. Aber im Mittelpunkt steht die Musik: akustisch, ohne Schnörkel, einfach verzaubernd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tex Gäste: Gäste: Thees Uhlmann, Dear Reader Originaltitel: TV Noir

