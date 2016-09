ZDFkultur 05:35 bis 06:35 Musik Rock am Ring 2016: The BossHoss Live Pop- und Rock-Musik vom Flughafen Mendig D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Deutschlands größtes Open-Air-Festival geht in diesem Jahr in die 31. Runde. Trotz Ortswechsel das 30. Jubiläum wurde 2015 nicht mehr am Nürburgring gefeiert, sondern auf dem ehemaligen Flugplatz des Eifelstädtchens Mendig besuchten im vergangenen Jahr 90.000 Menschen "Rock am Ring", ein Besucherrekord! Rock am Ring präsentiert auf vier Bühnen an drei Tagen rund 80 Bands aus den unterschiedlichsten Musikgenres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Maria Jilg Originaltitel: Rock am Ring 2016