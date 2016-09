Nick 22:20 bis 23:10 Dokusoap Made Extrem-Überlebenskünstler USA 2002 Merken Molly und Taylor werden zu Extrem-Überlebenskünstlern. "MTV MADE" dokumentiert die innerliche und äußerliche Wandlung einer Person, die sich unbedingt neu erfinden will. Die Ziele werden zwar nicht immer erreicht, aber während der "Transformation" fällt so einigen Wannabes auf, dass sie mit dem Leben, wie sie es sich in ihren Träumen ausmalen, am Ende wohl gar nicht glücklicher sein werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MADE

