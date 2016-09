Nick 07:45 bis 08:10 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Heldenhafte Urlaubsvertreter / Eichhörnchen-Witze USA 2000 Merken Als sich Meerjungfrau-Mann und Blaubarsch-Bube, die edelsten und ältesten Superhelden des Meeresbodens, in den wohlverdienten Urlaub verabschieden, versprechen Spongebob und Patrick, solange die geheime Heldenhöhle im Auge zu behalten. Trotz der eindringlichen Ermahnung, nichts, aber auch gar nichts anzurühren, tauen die beiden Ersatz-Superhelden stante pede den eingefrorenen Super-Schurken Manta Rochen auf. Dieser will sich natürlich flugs aus dem sprichwörtlichen Staub machen, doch da er glücklicherweise noch den Kitzel-Gürtel trägt, gelingt es unseren beiden Helden, ihn in Schach zu halten. Um diese teuflische Apparatur loszuwerden, spielt der böse Bube den reuigen Sünder, der so gern gut sein möchte. Und so erteilen ihm Spongebob und Patrick ein paar schmerzhafte Lektionen in Sachen Gutsein. Als dem scheinbar geläuterten Schurken nach bestandener Prüfung der Gürtel abgenommen wird, überfällt er als erstes die nächste Bank. Doch obwohl der den Gürtel nicht mehr trägt, spürt er immer noch das Kitzeln. Manta Rochen ist tatsächlich geheilt.Spongebob tritt während einer Amateur-Nacht in Mr. Krabs' "Komedy Krabbe" als Stand-up-Komiker auf. Doch seine ersten verkrampften Scherze zünden nicht. Erst als Spongebob ziemlich derbe Eichhörnchen-Witze reißt, ist das Publikum vollkommen aus dem Häuschen. Mr. Krabs ist ganz begeistert, und macht Spongebob flink zur Hauptattraktion. Sandy ist nicht ganz so begeistert von Spongebobs Humor, schließlich bekommt sie die Auswirkungen seiner Scherze am eigenen Leib zu spüren. Irgendwann muss Spongebob sich entscheiden, entweder seine Freundin oder seine Karriere. Und so entscheidet er sich natürlich für seine Karriere. Da lädt Sandy ihren kleinen Freund zu sich in die Kuppel ein, und zeigt ihm sehr eindringlich, wie es wäre, wenn sie wirklich so blöd wäre, wie Spongebob immer in seinen Witzen behauptet. Geläutert beschließt Spongebob, sich andere Ziele für seine Scherze zu suchen, Schwämme, Krabben, Fische und Seesterne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants

