MTV 22:00 bis 22:55 Reality-TV Jersey Shore Toxic Shots Syndrome USA 2012 Merken Auch in der 6. Runde von Jersey Shore wird es spannend für die Guidos und Guidettes. Mike "The Situation" ist frisch aus der Reha gekommen und versucht trotz Party und Nachtleben nüchtern zu bleiben. Außerdem versucht er sich mit seinen ehemaligen Mitbewohnern gut zu stellen und die Beziehung zu seiner On-Off-Freundin Paula aufrechtzuerhalten. Deena ist zum ersten Mal so richtig verknallt und feiert hart, um darüber hinwegzukommen, dass ihr Boyfriend nicht bei ihr ist. Jenni und Rogers Beziehung wird immer ernster und stößt sogar an Grenzen, von denen die beiden nie geträumt hätten. Wo wir schon von unsicheren Beziehungen reden - Sammi und Ron sind wieder zusammen. Und im Bromance-Department geht es auch rund: Vinny und Pauly sind immer noch die besten Buddies. Bei einem Thema halten aber alle zusammen: Snooki und ihre Schwangerschaft. Ein kleiner Meatball ist auf dem Weg, aber trotz Schwangerschaft und Erwachsenwerden kann diese Crew nicht gezähmt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jersey Shore Altersempfehlung: ab 16

