ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen So finde ich meine Vorfahren - Ahnenforschung mit Guido Cantz So finde ich meine Vorfahren - Ahnenforschung mit Guido Cantz D 2016 2016-09-23 11:00 16:9 Merken Guido Cantz, deutscher Showmaster und Comedian, begibt sich auf die Spuren seiner Ahnen. Auf seiner Reise durch 500 Jahre Familiengeschichte findet er mutige Reformatoren, Verwandte aus dem Hochadel und löst das Rätsel seines geheimnisvollen Wappens. Begleitet hat ihn Ahnenforscher Markus Weidenbach. Er kennt alle Tricks, wie jeder bei der Ahnenforschung erfolgreich sein kann. Und Weidenbach hat heimlich am Stammbaum von Guido Cantz weiter geforscht und ihn um viele bislang unbekannte Verwandte erweitert. Jede Menge Überraschungen für Guido Cantz sind also garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Originaltitel: Planet Wissen

