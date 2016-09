Junior 07:35 bis 08:00 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Nicht um jeden Preis USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Ein Traum wird wahr, als Rainbow Dash eingeladen wird, die Wonderbolt Academy zu besuchen. Ihr Partner, ein Pegasus namens Lightning Dust, ist durch sein rücksichtsloses Verhalten sehr erfolgreich. Bald stellt sich für Rainbow Dash die Frage, ob sie auf der Wonderbolt gut aufgehoben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Altersempfehlung: ab 6

