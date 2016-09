Heimatkanal 23:10 bis 00:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau Alles zusammen D 2000 Stereo Merken Familie Rombach bangt um Vinzenz Bieler! Der starrsinnige Opa Vinzenz hat schon länger Schmerzen in den Beinen, doch er weigert sich zum Arzt zu gehen. Herta stellt ihm ein Ultimatum: Sie will solange zu Martin Rombach ziehen, bis er beim Arzt war. Als Herta doch einmal vorbeischaut, findet sie Vinzenz schweißüberströmt auf dem Küchenboden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Ricarda Rombach) Nikolai Bury (Peter Rombach) Bruni Löbel (Herta Bieler) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Gisela Uhlen (Inge Feininger) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowski Drehbuch: Eva Stein Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller

