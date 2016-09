Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Auf dem Rücken der Pferde D 1998 Stereo 16:9 Merken Bettina von Karlshagen macht Quirin für den Tod ihres Zuchthengstes Rocco verantwortlich und will ihn verklagen. Doch Quirin findet heraus, dass der Hengst für Wettrennen fit gespritzt wurde. Obwohl Dr. Molfenter und Frau von Karlshagen alles vertuschen wollen, setzt Quirin eine Obduktion durch. So kommt zutage, dass das Pferd völlig überfordert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Cornelia Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller