Heimatkanal 05:45 bis 06:30 Arztserie Der Landarzt Folge: 221 Reine Nervensache D 2009 Stereo 16:9 Es ist so weit: der erste Tag in der neu eröffneten Praxis. Doktor Jan Bergmann erwartet gespannt seine ersten Patienten, aber die Skepsis bei den Deekelsenern scheint grösser zu sein als erwartet - gähnende Leere im Wartezimmer. Auch Jans Vater, Professor Heinrich Bergmann, lässt ihn telefonisch wissen, dass ihn ein Erfolg seines Sohnes sehr überraschen würde. Liebend gerne würde dieser Jan nämlich wieder in seiner Klinik in Hamburg begrüssen. Gertrud Hinnerksen dagegen versucht ihrem neuen Chef Mut zu machen und bestärkt ihn darin, Geduld zu haben. Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Erika Skrotzki (Doris Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Manfred Kosmann Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert