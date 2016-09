Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Hai-Tech - Das Abwehrsystem der Zukunft USA 2015 Stereo 16:9 Merken Hai-Angriffe auf Menschen haben sich in jüngster Vergangenheit dramatisch erhöht. Der Umgang mit der steigenden Angst der Bevölkerung weltweit reicht vom Einsatz von Netzen bis hin zur Tötung potentiell gefährlicher Tiere in Küstennähe. Alle bisher ergriffenen Maßnahmen sind nicht nur grausam bis tödlich, sie erzeugen auch eine Reihe weiterer Probleme: neben Haien sterben dadurch auch unzählige andere Tierarten. Meeresbiologe Craig O¿Connel hat ein System entwickelt, mit dem er ein für alle Mal beweisen will, dass Mensch und Hai in Einklang miteinander existieren können. Auf den Bahamas will er jetzt seine Erfindung testen, und steigt dafür zu einigen der gefährlichsten Hai-Arten ins Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hai-Tech

