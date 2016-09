Discovery Channel 07:50 bis 08:35 Dokumentation Nordalaska - Überleben am Polarkreis Zurück ins Licht USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das "Arctic National Wildlife Refuge" ist das größte Naturschutzgebiet der USA. In dem Reservat, das in etwa so groß wie South Carolina ist, gibt es auf tausenden Kilometern keinerlei Straßen. Aufgrund der schweren Zugänglichkeit und der widrigen Lebensbedingungen hat die US-Regierung im Jahre 1980 neue Ansiedlungen im Reservat verboten. Sieben Blockhütten dürfen bleiben - deren Bewohner, die so genannten "Last Alaskans" , kämpfen täglich um das Überleben am Polarkreis. Die Dokumentarserie "Nordalaska - Überleben in Alaska" zeigt auf authentische Art und Weise das außergewöhnlich Völkchen, und wie es mit den großen und kleinen Problemen des Allt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Last Alaskans

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 360 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 150 Min.