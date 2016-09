Classica 23:15 bis 23:45 Musik Haydn, Sinfonie Nr. 94 G-Dur "Paukenschlag" D 1985 Stereo 16:9 Merken In den Jahren 1791 bis 1794 komponierte Joseph Haydn für den in London lebenden Geiger und Konzertunternehmer Johann Peter Salomon 12 Sinfonien. Das Musikleben der britischen Hauptstadt war damals das bedeutendste der Welt, und Haydn feierte mit seinen umjubelten Kompositionen wahre Triumphe. Die Sinfonie Nr. 94 enthält als Überraschungseffekt im 2. Satz den berühmten Paukenschlag, mit dem Haydn vermutlich seine Forderung nach konzentriertem Hören unterstreichen wollte. Diese Aufnahme mit Leonard Bernstein und den Wiener Philharmonikern entstand im Herbst 1985 im Wiener Musikvereinssaal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haydn, Sinfonie Nr. 94 G-Dur "Paukenschlag" Musik: Joseph Haydn

