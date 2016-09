Spiegel Geschichte 22:40 bis 23:35 Dokumentation Kim Philby: Doppeltes Spiel im Kalten Krieg GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der Bestsellerautor Ben MacIntyre recherchiert die Hintergründe über den berühmtesten Doppelagent der Neuzeit: Harold Kim Philby. Häufig dargestellt als die Karikatur eines nobel gesinnten Spions, war Philby vielmehr ein gewissenloser Killer, der die Menschen um ihn reihenweise betrog. Dass er damit lange erfolgreich war, lag, so MacIntyre, an seiner Freundschaft mit einem Mann, den die Geschichte beinahe vergessen zu haben scheint: Nicholas Elliott. Dieser, ebenfalls ein Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes MI6, freundete sich mit Philby an und versorgte ihn mit sensiblen Informationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Philby: His Most Intimate Betrayal

